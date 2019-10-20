جينيراسيون يصل القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي للأراضي المصرية استعدادا لملاقاة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب استاد السلام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

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وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن الجهاز الإداري للفريق السنغالي وصل أمس السبت لمصر من اجل ترتيب كل الأمور للبعثة.

وشهد اليوم الأحد، وصول الفوج الثاني من بعثة جينيراسيون، ويتبقى فقط 7 لاعبين من المنتظر أن يصلوا القاهرة يوم غد الإثنين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي.