محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي للأراضي المصرية استعدادا لملاقاة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف ملعب استاد السلام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن الجهاز الإداري للفريق السنغالي وصل أمس السبت لمصر من اجل ترتيب كل الأمور للبعثة.
وشهد اليوم الأحد، وصول الفوج الثاني من بعثة جينيراسيون، ويتبقى فقط 7 لاعبين من المنتظر أن يصلوا القاهرة يوم غد الإثنين.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيراسيون يصل القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.