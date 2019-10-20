تختتم البطولة منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للفردي والزوجى اليوم الأحد، والتي تستضيفها الصاله المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ تحت إشراف الاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجلس إدارة الاتحاد. إشراف الاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجلس إدارة الاتحاد. وشهدت البطولة منافسات قوية من 13 دولة هى تايوان، السعودية، روسيا، التشيك، لبنان، البحرين، الهند، بولندا، انجلترا اوكرنيا، تونس، منتخب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر في حين اعتذر المنتخب النيجيري عن المشاركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. ختام البطولة الدولية لتنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.