جهاد جريشة حكمًا للقاء اتحاد جدة والوصل الإماراتي في البطولة العربية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، اختيار الحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباراة اتحاد جدةوالوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 فى كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
يعاون جريشة فى اللقاء كل من: تحسين أبو السادات، مساعدًا أول، ونواف شاهين من البحرين مساعدًا ثانيًا، ومحمد عادل حكمًا رابعًا.
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