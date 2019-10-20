غدًا.. انطلاق البطولة العربية لكرة السلة للأندية بالغرب

تنطلق، غدًا الإثنين، البطولة العربية لكرة السلة بجمعية سلا في المغرب للمرة الرابعة، بمشاركة فريقين مصريين، هما الاتحاد السكندري، بقيادة أحمد مرعى، المدير الفني، والجزيرة، بقيادة محمد الكرداني، مدرب الفريق، والمقرر أن تقام فى الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجارى.

سيشارك في هذه النسخة 14 فريقًا، من السعودية ومصر ولبنان وتونس والكويت

والإمارات وغيرها، فيما يمثل المغرب فريقان، هما جمعية سلا، والجيش الملكي.

وتنقل قناة دبي الرياضية مباريات البطولة.

Advertisements

أكد محمد الكرداني ،المدير الفني لسلة الجزيرة، "نسعى لحسم البطولة بعد أن حصلنا على لقب السوبر المصري، لكي نؤكد أن الجزيرة فريق قوى يستحق الفوز بالبطولات،

وأشار إلى أن البطولة تعد احتكاكًا قويًا قبل انطلاق بطولة الدوري".

قال أحمد مرعى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري: "إنه يرغب في التتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن توج بها الفريق السكندري في آخر نسخة لها".

حرص مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، على السفر إلى المغرب، اليوم الأحد، لحضوره قرعة دور الـ32 بصفته نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، وكذلك رئيسًا للجنة الفنية للبطولة.