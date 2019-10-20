محمود عاشور حكمًا للقاء الإنتاج وبيراميدز .. ومحمد حسن للقاء المصري وإف سي مصر

اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور اسماء حكام مباريات الغد ضمن الاسبوع الخامس للدورى الممتاز على النحو التالى: الخامس للدورى الممتاز على النحو التالى: الانتاج الحربى وبيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا المصرى واف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا.

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