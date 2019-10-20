تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي"البريميرليج".
من المقرر أن تنطلق المباراة في تمامالساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة.
من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
حراسة المرمى: رومیرو
خط الدفاع: ارون وان بیساكا وهارى ماجوایر وفیكتور لیندوف ودیالوت
خط الوسط: فرید وماكتومیناى وخوان ماتا
وفى الهجوم: ماركوس راشفورد وأندریاس بریرا ومارسیال
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