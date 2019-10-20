شاهد.. احتفال المنتخب العسكري بالفوز على كندا في بطولة العالم

حقق منتخب مصر العسكري الفوز على نظيره الكندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدًا في ربع النهائي مع قطر، ضمن بطولة العالم العسكرية المقامة في الصين.

احتفل الجهاز الفني للمنتخب الوطني واللاعبون عقب اللقاء بالتأهل، ويضم الجهازين الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلًا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مديرًا للكرة، سيرجيو

فارياس مديرًا فنيًا، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبدالغنى مترجمًا، يسرى عرفان مديرًا إداريًا، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبدالرحمن طبيبًا، محمد عادل حكمًا، تحسين أبو السادات حكمًا.