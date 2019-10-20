عماد النحاس يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين ويهاجم التحكيم

رفض عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، توقيع أي عقوبة على اللاعبين عقب مباراة والزمالك، التي أقيمت أمس السبت على ملعب السلام، التي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف بالجولة الخامسة من عمر الدوري المماز، مشيرًا إلى أنه راضٍ عن أداء اللاعبين، وأكد أنه طلب منهم

نسيان الهزيمة والتفرغ للقاءات المقبلة، حيث إن هدف ذئاب الجبل هذا الموسم هو الدخول في المربع الذهبي واللعب في البطولات الأفريقية.

هاجم النحاس حكم المباراة محمود البنا، وقال النحاس فى تصريحات عقب المباراة، إن البنا كان يرى فقط

اللون الأصفر ولم ير اللون الأبيض عند احتساب الأخطاء.

وتابع: "الهدف الأول للزمالك من ركنية من وحى الخيال، والحكم احتسب ركنية غير صحيحة، كما أن الهدف الثانى جاء من خطأ".

وعن استعدادات فريقه لمباراة الزمالك: "لم نستعد بالشكل الكافى للمباراة، كانت استعداداتنا لمباراة أسوان".

وواصل: "كان أمامى 48 ساعة فقط للاستعداد لمباراة الزمالك، وهذا غير كافٍ فكان التفكير فى مباراة أسوان التى تم تأجيلها".