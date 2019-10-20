محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يوناتيد

يحل، فريق ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوريالإنجليزي"البريمرليج".
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتHD 2 المشفرة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي..
في حراسة المرمى: أدریان
في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وفیرجیل فإن دایك وجویل ماتیب وأندى
في خط الوسط: روبرتسون، وفى الوسط فابینیو وهندرسون ومیلنر،
فى الهجوم: سادیو مانى وروبیرتر فیرمینو ومحمد صلاح.
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