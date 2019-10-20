فريق سموحة مواليد ٢٠٠٣ يفوز على المقاولون ٠/١ في بطولة الجمهورية

فاز فريق سموحة مواليد ٢٠٠٣ لكرة القدم على نظيره المقاولون العرب بهدف لاشئ، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة الجمهورية.

سجل محمد السيد هدف المباراة الوحيد وبذلك يرتفع رصيد إلى ٩ نقاط.

لعب سموحه بتشكيل مكون من: عبد الرحمن أيمن، محمد ابراهيم، محمود نور، أدهم المعتز بالله، محمد السيد، محمود جمعه، محمد عبده، عبد الرحمن أحمد، البيومى عبد الفتاح، أحمد ميدو، بدر رجب، واشترك أثناء المباراة كلاً من عبد

الرحمن أحمد، عبد الله عماد، عمر جمال.يتكون الجهاز الفني من: أحمد مجدى مدير فنى، كرم عباس مدرب عام، أحمد حيدر مدرب حراس المرمى، محمد عادل علاج طبيعي، أحمد فوزى عامل مهمات.يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى، رئيس القطاع، و عبد البديع حماده، مدير إدارى القطاع، وعادل ذكى، شئون اللاعبين.