رياضة | مانشستر سيتي يجهز عرضاً ضخماً لصفع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يجهز عرضاً ضخماً لصفع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة لقطع الطريق على نادي ريال مدريد الذي يرغب في ضم اللاعب.

مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد سترلينج

وكشفت صحفية "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد الإنجليزي رحيم سترلينج نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي يجهز عرض مالي صخم لتجديد عقد سترلينج يصل إلى 450 ألف جنية إسترليني كراتب أسبوعي لإقناع اللاعب.

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سبب رغبة مانشستر سيتي في تجديد عقد سترلينج

وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد سترلينج مقابل أي شئ لقطع الطريق على نادي ريال مدريد الذي أظهر رغبة كبيرة في ضم اللاعب خلال الفترة الماضية.

مشاركات سترلينج مع مانشستر سيتي هذا الموسم

وقد شارك رحيم سترلينج في 14 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف وصنع هدفين آخرين.