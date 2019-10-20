رياضة | أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019.. مصر ضد جيبوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019.. مصر ضد جيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 وأهم وأبرز الأحداث الرياضية علي مدار اليوم والتي تعد أبرزها هو إقتراب منتخب مصر من مواجهة جيبوتي ودياً إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وأيضاً مواصلة الأهلي تدريباته رغم قراره بعدم لعب مباريات الدوري وتأهل المنتخب العسكري لدور ال 8 من بطولة كأس العالم بكندا، وإستقرار شوقي غريب علي قائمة المنتخب الأولمبي التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

محمد بركات يقترب من إنهاء المفاوضات مع جيبوتي لمواجهة مصر وديا

طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إقامة مباراة ودية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق شهر نوفمبر المقبل وسيخوض الفراعنة مواجهتين أمام كل من كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات في مصر ثم الخروج لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر المقبل، مما جعل البدري يطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ودية يوم 8 نوفمبر لتجهيز اللاعبين المحليين قبل المباريات الرسمية الأولي للجهاز الجديد، وبالفعل يفاوض محمد بركات مدير المنتخب كل من جيبوتي وليبيريا لمواجهة مصر يوم 8 نوفمبر وإقترب منتخب جيبوتي من مواجهة الفراعنة، وسبغيب اللاعبين المحترفين عن المباراة بسبب اللوائح التي تنص علي تواجدهم وإستدعائهم لمنتخبات بلادهم قبل المباريات الرسمية بثلاث أيام فقط.

شوقي غريب يضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن قائمة الأولمبي ونجم الأهلي في الصورة

يضع شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن قائمة اللاعبين التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، من أجل إرسالها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 28 أكتوبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيدخل فيه المنتخب معسكره إستعداداً للبطولة، وأستقر شوقي غريب علي ضم لاعب النادي الأهلي العائد من الإصابة محمد محمود والذي كان يعانى من إصابة بالرباط الصليبي، ولكنه تماثل للشفاء.

المنتخب العسكري يتأهل لدور الـ8 من كأس العالم العسكري بعد الفوز علي كندا بثلاثيه

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تأهل المنتخب العسكري والذي يقوده المدير الفنى لطلائع الجيش سيرجيو فارياس لدور ال 8 من بطولة كأس العالم العسكري المقامة في الصين خلال الفترة الحالية بعد الفوز علي كندا بثلاثيه دون رد سجلهم أحمد سمير هدفان وأبوالمجد بوشا هدف ويأتي ذلك الفوز هو الأول لمصر في البطولة بعدما تعادل مع اليونان وخسر من عمان.

وصول فريق جينيراسيون فوت السنغالى لمواجهة الزمالك

وصلت اليوم بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى للقاهرة لمواجهة نادي الزمالك ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى تقرر إعادتها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما قدم الفريق السنغالي شكوي خلال الفترة الماضية بسبب تغيير ملعب المباراة ورفض الذهاب لملعب برج العرب بالأسكندرية، وسيواجه الزمالك الفريق السنغالي يوم الخميس المقبل علي ملعب السلام، ويسعي الزمالك لتعويض خسارته في لقاء الذهاب والذى انتهي بهدفين لهدف من أجل الصعود لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواصل تدريباته رغم قرار إدارة النادى بعدم لعب مباريات الدوري

يواصل النادي الأهلي اليوم تجريباته علي ملعب مختار التتش بالكزيرة، تحت قيادة السويسري رينى فايلر رغم قرار إدارة النادى الأهلي برفض لعب مباريات الدوري إلا عند مواجهة نادى الزمالك، بعد الأزمة الأخيرة بعد تأجيل مباراة القمة، ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الجونة يوم 23 أكتوبر الجاري علي ملعب الأخير بالغردقة إلا أن الأهلي يرفض اللعب.

الإسماعيلي يوافق علي مواجهة طنطا دون لاعبو المنتخب الأولمبي

وافق نادي الإسماعيلي علي مواجهة طنطا يوم 10 نوفمبر القادم، دون تواجد للاعبين الدوليين والذي سينضموا للمنتخب الأولمبي وهم محمد صادق ووجيه عبد الحكيم وعبدالرحمن مجدي، والذي سيشاركوا مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، وكان اتحاد الكرة قد قرر تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وطنطا لتقام يوم 10 نوفمبر بسبب مشاركة الدراويش في البطولة العربية.