رياضة | أخر أخبار ليفربول اليوم الأحد 2019/10/20.. هدف صلاح الشخصي وبشرى سعيدة ليورجن كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار ليفربول اليوم الأحد 2019/10/20.. هدف صلاح الشخصي وبشرى سعيدة ليورجن كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخر أخبار ليفربول اليوم الأحد 2019/10/20، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها استعدادات ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم .

أخبار ليفربول اليوم

عودة العملاق إلى ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تمكن العملاق البرازيلي أليسون بيكر من العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، استعدادًا للمباراة المرتقبة التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في إطار قمة منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

وكان أليسون قد غاب عن الريدز قرابة الشهرين بسبب تعرضة للإصابة على مستوى القدم اليمنى، ليظهر الإسباني أدريان حارسًا لعرين كتيبة يورجن كلوب .

أخبار ليفربول الأن

هدف محمد صلاح الشخصي خلال قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يطمح النجم الدولي المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول ضد مانشستر يوناتيد إلى هز شباك الشياطين الحمر للمرة الأولى في مسيرته مع الريدز .

ويأتي ذلك بعدما فشل الفيراري المصري من التسجيل خلال الأربعة مباريات السابقة التي جمعت ليفربول ضد مانشستر يونايتد، ليكون زعيم مدينة مانشستر هو الفريق الوحيد بالدري الإنجليزي الذي يفشل محمد صلاح في هز شباكه .

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أهم أخبار ليفربول اليوم

بشرى سعيدة ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

أبدى الألماني يورجن كلوب سعاداته الغامرة لعودة حارسه البرازيلي أليسون بيكر إلى صفوف الفريق، وهو ما يعني خوضه مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بصفوف كاملة، دون غياب يذكر لأي من نجوم الريدز بسبب الإصابة.

وعلى صعيد أخر، زاد مانشستر يونايتد من سعادة يورجن كلوب، وذلك بعدما تأكد غياب 4 لاعبين دفعة واحدة عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم .

وأشار مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن كلًا من بول بوجبا ، لوك شو، ماركوس روخو، فيل جونز سيكونوا خارج مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بداعي الإصابة، مع وجود شكوك حول إمكانية مشاركة الأخطبوط الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق .

أخر أخبار ليفربول اليوم

ليفربول يسعى لتفجير أمال وتكاتف مدينة مانشستر

ويستعد ليفربول اليوم لتفجير مدينة مانشستر، وتحقيق الفوز وضمان نقاط المباراة الثلاث أمام غريمه التاريخي مانشستر يونايتد صاحب الأرض والضيافة .

وتأتي رغبة الفوز لكتيبة ليفربول ضد مانشستر يونايتد من أجل مواصلة التفوق مؤخرًا في مباراة القمة الإنجليزية علي حساب غريمه التاريخي تارة، وتارة أخرى لموصلة الابتعادة عن مانشستر سيتي في صراع صدارة الدوري الإنجليزي .

وكان ليفربول قد تصدر الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة، ليبتعد بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط .