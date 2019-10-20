رياضة | الجبلاية: أنقذنا الزمالك وتجنبنا الصدام مع الكاف بالمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية: أنقذنا الزمالك وتجنبنا الصدام مع الكاف بالمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر رفيع المستوي داخل اتحاد الكرة كواليس تمسك لجنة المسابقات بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون أمس فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري وذلك على حساب لقاء الأهلي والزمالك فى القمة 119 الذى كان مقرر إقامته أمس قبل تأجيله لدواع أمنية .

وأكد أن القرار برمته جاء لخدمة نادي الزمالك بوصفه أحد الأندية المصرية التى تشارك فى البطولات الافريقية ولابد من مساندته.

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أضاف المصدر الذى كان أحد الرافضين لقرار تأجيل القمة 119 أن اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى الدوري لحماية الزمالك وتأمين موقفه على صعيد مشاركته فى دوري أبطال إفريقيا خاصة أن تأجيل مباراة الأهلي وعدم إقامة مباراة المقاولون كان سيدفع نادي جينراسيون فوت السنغالي لمخاطبة الإتحاد الافريقي لكرة القدم لطلب عدم الحضور إلى القاهرة بسبب الدواعي الأمنية وفقًا لما تم الإعلان عنه وتسبب فى تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أو بطلب خوض المباراة خارج مصر.

وأوضح أن الإصرار على إقامة مباراة الزمالك والمقاولون يأتي أيضًا لتجنب صدور قرار بخروج الزمالك من البطولة الإفريقية حال رفض الأبيض خوض مباراة جينراسيون فوت السنغالي خارج مصر استنادًا الى الدواعي الأمنية التى أعلنها مسئولو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة للكشف عن أسباب تأجيل مباريات الدوري وآخرها لقاء القمة وأيضا مباراة أسوان والمقاولون.

وأشار إلى أن ما جري من تعديل فى ترتيبات المباريات أنقذنا من صدام جديد مع الكاف خاصة بعد خطاب اتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي بخصوص نقل مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى لم تلعب الى ملعب برج العرب بدلًا من استاد بتروسبورت لدواع أمنية وهو ما رفضه الفريق السنغالي وكان من الممكن تأجيل مباراة محلية جديدة للزمالك قبل مواجهة الفريق المعادة حتي لا يدخل الجميع فى حسبة برما وتتعقد الأمور كما هو الحال الأن.