رياضة | أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019.. برشلونة يرفض ضم صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019.. برشلونة يرفض ضم صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية حتى الآن من بداية يوم الأحد 20 أكتوبر بعض الأخبار الهامة والمثيرة وأبرزها اقتراب بيع نادي مانشستر يونايتد وحسم قرار حكيم زياش وإقتراب السيتي من تجديد عقد نجم الفريق ورفض نادي برشلونة ضم محمد صلاح.

أهم الأخبار الرياضية العالمية اليوم

اقتراب بيع نادي مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد ينتظر عرض ثالث من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشراء النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد رفض عرض من محمد بن سلمان لشراء النادي بقيمة 3 مليار ويحتاج السعوديون أو أي مشتري أخر لدفع 4 مليار دولار ليتمكنوا من شراء النادي.

الصحف العالمية تنتقد ريال مدريد عقب الهزيمة من مايوركا

انتقدت العديد من الصحف الإسبانية نادي ريال مدريد وزين الدين زيدان مدرب الفريق عقب الهزيمة على يد نادي مايوركا أمس السبت بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن أبرز الصحف التي وجهت انتقادات لزيدان كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية والتي وصفت تشكيل مباراة الأمس ضد كايوركا بأنه "تشكيل غير مفهوم".

أخبار الرياضة العالمية اليوم

أتلتيكو مدريد يفقد جواو فيليكس لفترة طويلة

وأكد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على تعرض جواو فيليكس نجم الفريق إلى إصابة قوية عبارة عن التواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي الخارجي في الكاحل الأيمن.

وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية أن فيليكس سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع قادمة.

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زياش ينوي البقاء في أتلتيكو مدريد مدى الحياة

أكد المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي انه لا يمانع في البقاء بالنادي مدى الحياه وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال زياش في تصريحات صحفية: "‏البقاء في أياكس حتى نهاية مسيرتي الكروية ؟ هذا من الممكن أن يحدث لأنني أريد البقاء هنا واللعب لأطول فترة ممكنه".

أخر الأخبار الرباضية العالمية اليوم

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة رفض من قبل التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول خلال فترة تواجده في نادي روما.

وأكدت التقارير أن أحد وكلاء اللاعبين كان قد عرض صلاح على نادي برشلونة مقابل حوالي 40 إلى 50 مليون يورو ولكن النادي الكتالوني رفض ضمه كما رفض ليونيل ميسي نجم الفريق التعاقد معه في هذه الفترة.

مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد سترلينج

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لتجديد عقد رحيم سترلينج نجم الفريق خلال الفترة الحالية.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي يجهزر راتب مالي ضخم يصل إلى 450 ألف جنية إسترليني كراتب أسبوعي لإقناع سترلينج بتجديد عقده وقطع الطريق على ريال مدريد.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويعتبر من أهم الأحداث الرياضية العالمية اليوم هي مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي ليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.