رياضة | موعد مباراة ريال مدريد القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة ضد ريال مايوركا، للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، ليفقد صدارة الليجا لصالح غريمه التاريخي برشلونة، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة ريال مدريد القادمة.

تفاصيل موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد جلطة سراي التركي، والمقرر لها الثلاثاء 22 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وعلى الصعيد المحلي، يأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد نظيره ليجانيس، حيث اللقاء المقرر إقامته الأربعاء 30 أكتوبر المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا

ريال مدريد يفقد الصدارة لصالح برشلونة

وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مفاجآة هي الأولى على الصعيد المحلي خلال الموسم الحالي ضد نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف، تزامنًا مع تفوق برشلونة ضد إيبار بثلاثية دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وبهذه النتائج، ينفرد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة