رياضة | محمد صلاح في مهمة فك عقدة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح في مهمة فك عقدة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النجم المصري محمد صلاح لقيادة هجوم فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في المباراة النارية بالجولة التاسعة على ملعب الأولد ترافورد مسرح الأحلام.

وأعلن ليفربول جاهزية الملك المصري محمد صلاح لخوض مباراة الفريق المرتقبة ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم، وذلك بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا .

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة على مستوى القدم اليمنى خلال مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ، والتي سبقت فترة التوقف الدولي الأخير، إلا أن الفيراري المصري استطاع العودة سريعًا وأصبح جاهزًا للمشاركة مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد .

ويدخل محمد صلاح مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بهدف شخصي له، حيث يسعى مومو لإنهاء عقدته وفك النحس الذي يلازمه ضد مانشستر يونايتد، وذلك بعدما فشل الجناح الدولي المصري في هز شباك مانشستر يونايتد خلال الأربعة مناسبات التي جمعت كلا الطرفين منذ انضمامه إلى كتيبة الريدز .

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ومن المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل كالأتي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر .

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني .