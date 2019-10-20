رياضة | "سبتوا فرجاني ليه" تشعل أزمة بين الزمالك والمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سبتوا فرجاني ليه" تشعل أزمة بين الزمالك والمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة بنادي المقاولون العرب غضبهم مم محمود البنا حكم مباراتهم بالأمس أمام الزمالك بسبب بعض القرارات ضد الفريق.

وتفوق المقاولون العرب على الزمالك بهدفين لهدف واحد لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري.

واحتج لاعبو المقاولون على الهدف الأول للزمالك الذي سجله فرجاني ساسي بداعي أن الكرة لم تكن ركنية من الأساس، وكرروا اعتراضهم بين الشوطين وأكدوا للحكم أن قراره غير صحيح.

ورد البنا على لاعبي المقاولون مداعبهم "سبتوا فرجاني ساسي لوحده يجيب الجون ليه"، لكن الأمر أثار غضبهم بشكل كبير واعتبروا أن الحكم لا يريد الاعتراف بالخطأ.

وتغلب الزمالك على المقاولون بهدفين لهدف واحد بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورب.

Advertisements

وجه عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب التهنئة لفريق الزمالك بعد الفوز في مباراة الفريقين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" في البداية كان من الصعب أن يسعد الفريق لمباراة كبيرة أمام الزمالك قبل اللقاء بـ48 ساعة، خاصة وأن فريقه كان يستعد لمباراة أسوان.

وأشار إلى أن كل استعدادات فريقه لمباراة اسوان وكان المقاولون يتدرب في الثالثة عصرا ويخوض مبارياته الودية كانت في الثالثة عصرا، وأضاف أن المقاولون فريق تابع لمؤسسة ولم يكن بامكان النادي أن يكون عائقا أمام استكمال الدوري.