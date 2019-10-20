رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة بعد اكتساح إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد اكتساح إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة برشلونة القادمة بعدما تمكن اعتلاء قمة جدول ترتيب الليجا للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، بعدما فاز بثلاثية نظيفة على حساب نظيره إيبار في الجولة التاسعة.

ويأتي موعد مباراة برشلونة القادمة ضد سلافيا براج التشيكي، والمقرر إنطلاقها الأربعاء 23 أكتوبر على ملعب "Sinobo Stadium" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

Advertisements

ويعتبر موعد مباراة برشلونة القادمة محليًا ضد نظيره بلد الوليد، في اللقاء الذي سينطلق يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا .

وكان برشلونة قد تمكن من تصدر جدول ترتيب بطولة الليجا للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، بعدما تمكن من الفوز بثلاثية نظيفة ضد إيبار، خلال نفس الجولة التي سقط بها ريال مدريد في فخ الهزيمة ضد ريال مايوركا بهدف دون رد.

وبهذه النتائج، ينفرد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة.