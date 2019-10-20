رياضة | كلوب يحذر محمد صلاح قبل موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحذر محمد صلاح قبل موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول نجمه من محمد صلاح التفكير في عقدته قبل مباراة مانشستر يونايتد اليوم على ملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب لصحيفة "ليفربول إيكو" عن عدم تسجيل محمد صلاح في مباريات ليفربول ضد مانشستر يونايتد: "هناك لحظة واحدة يتم بدء التسجيل بها وممن الصعب أن نعرف بالضبط ما يفكر به اللاعبون في مثل هذه المواقف وعندما كنت لاعبًا لم أفكر في هذا النوع من الحكايات".

وأضاف كلوب: "صلاح ينتظر اللحظة للتسجيل في مانشستر يونايتد وستأتيه.. يوجد سبب لهذه الأنواع من القصص، تمامًا مثل تاريخنا وإحصائياتنا ضد يونايتد خارج الديار مثل الملعب وحدة المباراة".

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وتابع مدرب ليفربول: "نواجه اختبارات المدرسة القديمة التي تتكتل دفاعيًا لذلك يجب أن نكون مستعدين لذلك فهذه المباريات عبارة عن اختبارات كبيرة".

ويخطط محمد صلاح لهز شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولى، إذ لم يسبق لصاحب الـ27 عامًا المساهمة في أي هدف خلال أربعة لقاءات سابقة على مدار الموسمين في الدوري الإنجليزي.