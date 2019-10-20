رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأبيض ضد أمام جينراسيون فوت يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً وعلى استاد السلام حيث تنقل على قناة أون سبورت.
ويخوض الفريق الأبيض المباراة بهدف تحقيق الفوز للتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يكيفه الفوز بهدف نظيف لتخطي منافسه السنغالي.
ويدخل الزمالك المباراة مدعوما بجمهوره بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور ٥ آلاف متفرج للمباراة، التي يحتضنها استاد السلام في الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل.
ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والثأر من هزيمة مباراة الذهاب في السنغال بهدف مقابل هدفين.
ويدخل الزمالك هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز في الدوري على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، أما الفريق السنغالي فيأمل في تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية.