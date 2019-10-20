رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة الزمالك القادمة عندما يستضيف الفريق الأبيض نظيره جينراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأبيض ضد أمام جينراسيون فوت يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً وعلى استاد السلام حيث تنقل على قناة أون سبورت.

ويخوض الفريق الأبيض المباراة بهدف تحقيق الفوز للتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يكيفه الفوز بهدف نظيف لتخطي منافسه السنغالي.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويدخل الزمالك المباراة مدعوما بجمهوره بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور ٥ آلاف متفرج للمباراة، التي يحتضنها استاد السلام في الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل.