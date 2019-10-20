رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة

موعد مباراة الأهلي القادمة عندما يواجه الأحمر نظيره

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي القادمة ضد الجونة

يخوض الفريق الأحمر اللقاء المقبل أمام الجونة يوم الأربعاء المقبل على ستاد الجونة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

من المقرر نقل مباراة الأهلي والجونة على قناة أون سبورت الرياضية وتايم سبورت وسيكون موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين الأهلي واتحاد الكرة بعد قرار الأخير بتأجيل القمة أمام الزمالك إلى موعد يحدد لاحقًا، وأصدر الأهلي بيانًا الخميس الماضي يعلن خلاله رفضه خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك التي تم تأجيلها.



ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه من مباراة الجونة، وإن كانت المؤشرات ترجح تمسكه بقراره برفضه خوض أي لقاء إلا بعد مواجهة الزمالك وهو ما دفع رئيس الزمالك مرتضي منصور بالهجوم على اتحاد الكرة ومجلس محمود الخطيب مهدداً بالانحساب من بطولة الدوري في حالة عدم إقامة اللقاء مشيراً إلى أن فريقه لعب مباراة المقاولون العرب بعدما وافق على قرار اتحاد الكرة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في ٣ مباريات متتالية في الدوري على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.