مصرع الملاكم الأمريكي باتريك داي بعد تلقيه ضربة قاضية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقي الملاكم الأمريكي باتريك داي، حتفه في مدينة شيكاغو، متأثرا بإصابة في الرأس خلال خسارته بالضربة القاضية، في الجولة العاشرة، أمام تشارلز كونويل السبت الماضي.

باتريك داي، البالغ من العمر 27 عاما، دخل في غيبوبة لمدة أربعة أيام بعد هزيمته، وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ، فشل الأطباء في إنقاذه.

لو ديبيلا، مروج مباريات داي قال في تصريحات له: توفي باتريك داي مستسلما لإصابة دماغية، تعرض لها خلال نزال، كان محاطا بعائلته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، ومن بينهم مدربه وصديقه جو هيجينز.. بالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه، نحن ممتنون لصلواتكم ومساندتكم وحبكم لباتريك والذي كان واضحا منذ إصابته.

الملاكم الراحل كان قد نُقل إلى مستشفى، عندما سدد كونويل العديد من الضربات المتتالية القوية، تركته بلا حراك.

Advertisements

داي تحول إلى الاحتراف في 2013، وأصبح من أبرز المنافسين على لقب وزن الوسط.. ونال لقب مجلس الملاكمة العالمي للأمريكيتين في 2017، ثم لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.

مروج مباريات داي أضاف: أصبح من الصعب للغاية شرح أو تبرير مخاطر الملاكمة في مثل هذا الوقت، هذا ليس الوقت المناسب لإصدار البيانات، أو تكون الإجابات متاحة.. لكن مع ذلك حان الوقت لاتخاذ إجراءات.

وأضاف، بينما لا نملك إجابات فهناك الكثير من الأسئلة، والتي يجب الإجابة عليها، ولدينا فرصة للرد، وأن نجعل الملاكمة أكثر أمانا لجميع الملاكمين.. بهذه الطريقة يمكننا تكريم أسطورة باتريك داي، العديد من الأشخاص يعيشون أطول من عمر باتريك، وهم يتساءلون عما إذا أحدثوا فرقا، أو أثروا على عالمهم بشكل إيجابي.. لم يكن هذا حال باتريك عندما رحل عنا، أرقد في سلام وقوة يا باتريك.