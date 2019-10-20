بعد رباعية الهلال.. السد يعاني ويستقبل 13 هدفاً!

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 -إبراهيم آل صالح:

استقبلت شباك نادي السد القطري بعد رباعية الهلال في دوري ابطال اسيا دور نصف النهائي 13 هدفاً و ذلك خلال 11 يومًا من شهر اكتوبر الجاري وكانت خسارة الزعيم القطري من امام الهلال مؤلمة شكلت خسائر محلية و هزت استقرار السد حيث يمتلك سجل قوي في معدل الانتصارات المحلية.

وبعد لقاء الهلال خاض السد لقاء كبير في الدوري القطري امام الريان و خسر ذلك اللقاء بأربعة اهداف لهدفين و بعدها بأربعة ايام التقى بالوكرة القطري ضمن بطولة كأس QSL و خسر بخماسية مقابل هدف وحيد ليستقبل محليًا 9 اهداف في ظرف أسبوع .

يذكر أن لقاء الإياب بين الهلال والسد سيكون بعد الغد يوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض و كسب الهلال لقاء الذهاب بقطر بأربعة اهداف لهدف وحيد .