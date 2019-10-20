الان تتابع بعد رباعية الهلال.. السد يعاني ويستقبل 13 هدفاً! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 -إبراهيم آل صالح:
استقبلت شباك نادي السد القطري بعد رباعية الهلال في دوري ابطال اسيا دور نصف النهائي 13 هدفاً و ذلك خلال 11 يومًا من شهر اكتوبر الجاري وكانت خسارة الزعيم القطري من امام الهلال مؤلمة شكلت خسائر محلية و هزت استقرار السد حيث يمتلك سجل قوي في معدل الانتصارات المحلية.
وبعد لقاء الهلال خاض السد لقاء كبير في الدوري القطري امام الريان و خسر ذلك اللقاء بأربعة اهداف لهدفين و بعدها بأربعة ايام التقى بالوكرة القطري ضمن بطولة كأس QSL و خسر بخماسية مقابل هدف وحيد ليستقبل محليًا 9 اهداف في ظرف أسبوع .
يذكر أن لقاء الإياب بين الهلال والسد سيكون بعد الغد يوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض و كسب الهلال لقاء الذهاب بقطر بأربعة اهداف لهدف وحيد .
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