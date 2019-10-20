الامارات | لماذا احتجّ «السماوي» على التحكيم و«الفار» في لقاء شباب الأهلي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا احتجّ «السماوي» على التحكيم و«الفار» في لقاء شباب الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، اليوم الأحد، بياناً صحافياً احتجت من خلاله على وجود أخطاء تحكيمية رافقت مباراة «السماوي» أمام مستضيفه فريق شباب الأهلي، التي أقيمت مساء أمس على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي والمنتهية بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. Advertisements

ويستند النادي، في البيان الصحافي، الى وجود أخطاء وقع فيها حكم المباراة سلطان محمد صالح تتمثل في حالة الطرد الواضحة المستحقة على لاعب نادي شباب الأهلي، محمد مرزوق، في الدقيقة 33 لوجود اعتداء على وجه لاعب بني ياس، سيل سامويل، بالإضافة إلى تأكيد كل الخبراء التحكيميين وضوح الحالة التي كانت تستوجب ردة فعل من حكم المباراة، خصوصاً ان النتيجة كانت تشهد حالات تعادل بين الفريقين.

ويستفسر نادي بني ياس في البيان أيضاً عن جدوى وجود تقنية «الفار»، والدور الذي تقدمه في حالات سهلة وواضحة للجميع، ومع ذلك لا يتم اتخاذ أي قرار او ردة فعل بها، خصوصاً أن مثل هذه القرارات تؤثر في نتيجة اللقاء وترجح كفة فريق على حساب فريق آخر.

ويتعجب نادي بني ياس من القرارات التحكيمية من كثرة البطاقات الصفراء على لاعبي بني ياس، التي طالت ايضاً مساعد المدرب بسبب اقترابه من خط الملعب، على الرغم من أن الحالة تكررت مع مدرب الفريق المنافس كثيراً وبشكل أوضح دون أن يحصل على أي انذار، ما يلغي مبدأ التساوي وتكافؤ الفرص بين الفريقين.

ويؤكد نادي بني ياس أن الاحتجاج المقدم ليس بسبب الخسارة في المباراة، لأن احتجاجات كل الاندية واضحة و في ازدياد ملحوظ بسبب حالة الإرباك التي أحدثتها تقنية «الفار» التي إما ان تتدخل وتؤخر من المباراة لأكثر من ربع ساعة، كما حدث في مباراة بني ياس والوحدة، حيث أضاف الحكم 15 دقيقة بين الشوط الاول والثاني كوقت بديل بسبب حالات «الفار»، أو كما حدث في تهميش «الفار» نهائياً، وبالتالي خلق حالة من التعجب تستوجب الوقوف عليها وتقديم اجابات لكل الأندية، وليس فقط لنادي بني ياس أو بقية الفرق التي قدمت احتجاجات في الأسابيع الماضية، خصوصاً أننا مازلنا في بداية الموسم.