شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مايوركا × ريال مدريد: السقوط الأول لـ«الملكي».. وخسارة معتادة من الصاعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» للمرة الأولى هذا الموسم، عندما خسر خارج قواعده ضد فريق مايوركا بهدف نظيف، في مباراة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

وسجل هدف أصحاب الأرض الجناح الإيفواري لاجو جونيور بعد 7 دقائق من البداية، ليسجل اللاعب أول هدف له في مسيرته بـ«لاليجا»، ويصبح أول إيفواري يسجل ضد ريال مدريد في المسابقة منذ مواطنه آرونا كونيه مع ليفانتي في عام 2012.

واستقبل تيبو كورتوا تاسع الأهداف في لاليجا هذا الموسم، من 14 تسديدة فقط تعرض لها مرمى البلجيكي منذ بداية الموسم.

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وخسر ريال مدريد في ملعب سون مويكس للمرة الأولى في لاليجا منذ فبراير 2006، ووقتها كان المدرب زيدان لاعبًا في صفوف الفريق الذي لم يكن من ضمنه أي لاعب حالي في الفريق الأن سوى سيرجيو راموس.

وسقط ريال مدريد بالتخصص خارج قواعده أمام فريق صاعد حديثًا لـ«لاليجا» بعد الخسارة من جيرونا 2-1 في موسم 2017/2018، والخسارة من رايو فايكانو في 2018/2019.

وشهدت المباراة طرد الظهير الأيمن الإسباني ألفارو أودريوزولا بعد حصوله على إنذارين، لتكون ثالث حالة طرد للاعب من ريال مدريد في أول 9 جولات هذا الموسم (بعد طرد مودريتش ضد سيلتا فيجو، وطرد جاريث بيل ضد فياريال)، ليتعرض ريال مدريد لهذا الرقم من البطاقات الحمراء (3) عند هذه المرحلة من الموسم للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

وكلفت الخسارة ريال مدريد قمة الترتيب التي تربع عليها لثلاث جولات متتالية، قبل أن يخسرها هذه الجولة لصالح برشلونة، بفارق نقطة وحيدة.

وقدم مهاجم ريال مدريد، الصربي لوكا يوفيتش، أداءً سيئًا فشل خلاله في تسديد أي كرة على مرمى المنافس، ولم يلمس الكرة نهائيًا داخل منطقة الجزاء طيلة 66 دقيقة، مدة لعبه في المباراة، لتستمر بدايته السيئة مع فريقه الجديدة مع فشله في تسجيل أي أهداف حتى الآن بعد 7 مباريات في المسابقة وإجمالي 264 دقيقة لعب.