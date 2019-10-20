شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: لن ألعب في قطر.. «هيحتجزوا اللاعبين ويطلبوا تبادل أسرى مع الشاطر والبلتاجي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي مع الترجي التونسي في قطر، موضحا أنه سيقدم مذكرة احتجاج اليوم الأحد، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، للمطالبة بعدم إقامة المباراة في قطر.

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وقال مرتضى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم، إنه سيقوم بإرسال خطاب رسمي إلى الكاف، يعلن فيه رفضه إقامة اللقاء في قطر، مضيفًا: «ما علاقة قطر بنا؟.. البطولة قارية إيه اللي يوديني قارة آسيا؟».

وتابع: «أنا أضحي بولادي وألعب في قطر؟!.. ويروحوا عشان ميرجعوش!.. ماذا سيحدث لو احتجزوهم وطلبوا تبادل أسرى مع خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي؟».