زيدان ينتقد فريقه ريال مدريد بعد الخسارة أمام مايوركا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتقد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لاعبيه بعد الخسارة على ملعب ريال مايوركا بهدف دون رد مساء السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الموسم الحالي على يد ريال مايوركا بهدف سجله مهاجمه الإيرلندي لاجو جونيور في الدقيقة السابعة.

ولعب ريال مدريد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 74، بعد طرد الفارو اودريوزولا لحصوله على الإنذار الثاني.

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وجاءت هزيمة الريال بعد مسيرة جيدة للنادي الملكي تحت قيادة زيدان، شهدت فوز الفريق 5 مرات وتعادله 3 مرات، ليتراجع النادي الملكي للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

وقال زيدان "مشكلتنا في الوقت الراهن هو أنه ينبغي علينا الظهور بمستوى ثابت كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأضاف "في الوقت الراهن نحن لا نفعل ذلك، وعلينا أن نطور هذا الجانب".

وأشار "لا أشعر بالقلق، لكني أخبر اللاعبين دائما بأنهم إذا أرادوا الفوز بالألقاب فعليهم الظهور بمستوى ثابت".

وشدد زيدان على أن الإصابات ليست عذرا لخسارة فريقه، "لدينا عدد كاف من اللاعبين لتغطية الإصابات، وهؤلاء عليهم أن يظهروا قدراتهم الحقيقية.