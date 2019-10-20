شكرا لقرائتكم موعد عودة كريم نيدفيد للمشاركة فى مباريات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود كريم نيدفيد لاعب الفريق رغم تأكيد الجهاز الطبى للأهلى وإستجابته للبرنامج العلاجى الذى يؤديه منذ فترة للمشاركة فى مباريات الفريق فى شهر ديسمبر المقبل. وتعرض نيدفيد للإصابة بغضروف الركبة خلال مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى ابريل الماضى وأجرى جراحة الغضروف فى المانيا تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر. Advertisements فيما ينتظر الجهاز الفنى للأهلى تعافى كريم نيدفيد من الإصابة بغضروف الركبة من اجل عودته للتواجد ضمن الحسابات الفنية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق. وبحسب المعلومات الواردة فإن نيدفيد لن يعود للمشاركة فى المباريات قبل ديسمبر القادم، خاصة أنه مازال يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافى من أثار جراحة الغضروف واتمام برنامجه التأهيلى بنجاح. وسيعود نيدفيد بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية فى غضون شهر على أن تبدأ مشاركته بشكل تدريجى فى المباريات فى ديسمبر القادم.

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