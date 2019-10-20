شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكاراتيه يكشف آخر تطورات الوضع فى تشيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه عن الوضع الذى يواجهه بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم التى تقام بتشيلى، فى ظل أعمال العنف والمظاهرات هناك .

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أعمال عنف وشغب فى تشيلى احتجاجا على زيادة أسعار المترو.

Advertisements

وقال الدهراوى فى تصريحات من تشيلى، إن البعثة بخير سواء اللاعبين أو المدربين أو الإداريين، إلا أن هناك حالة من حظر التجول، ومنع الخروج من الفندق نظرا لما يدور فى شوارع تشيلى من احتجاجات ومظاهرات .

وأكد رئيس الاتحاد أن المنتخب كان يخوض التدريبات فى صالة خارج الفندق، وتم بالفعل خوض التدريب أمس، إلا أنه تم إخطارنا من إدارة البطولة بعدم مغادرة الفندق، مع توفير صالة للترديب داخل فندق الإقامة.

وتابع رئيس الاتحاد أن هناك تواصل ثلاثى بين البعثة والسفارة المصرية فى تشيلى، وكذلك وزارة الشباب والرياضة.