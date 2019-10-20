شكرا لقرائتكم موعد انطلاق دورى مراكز الشباب بكل المحافظات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وبحسب اللجنة فإن الموسم الجديد من دوري مراكز الشباب يبدأ يوم 27 أكتوبر الجاري بكافة المحافظات ، على أن تقام المباريات يومى الاحد والأربعاء من كل أسبوع موعداً لاقامة مباريات الدوري بالمحافظات.
وسينتهي الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير القادم 2020 ، تعقبها مباشرة إقامة دور الـ 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية فى أول فبراير 2020 ، وصولاً لدور الـ16 تقسم لأربع مجموعات ويأخذ الأول من كل مجموعة ليتم إقامة النصف نهائي والنهائي.
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