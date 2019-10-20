شكرا لقرائتكم محمود الخطيب راحة 10 أيام بعد العملية الجراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ملتزما بالراحة التامة وعدم بذل أى مجهود والبقاء فى السرير لمدة 10 أيام على أقل تقدير حفاظاً على صحته بعد إجراء عملية حقن الخميس الماضى، بحسب تعليمات الدكتور أحمد فرهود أستاذ جراحة المخ والاعصاب بجامعة الاسكندرية .

وحرص مجلس إدارة الأهلي وبعض قيادات النادى التنفيذية على زيارة محمود الخطيب مساء أمس، السبت، فى منزله للاطمئنان عليه بعد عملية الحقن بالظهر التى خضع لها الخميس الماضى بمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية فى الظهر التى انتابت رئيس النادى فى الفترة الأخيرة وهى المرة الثانية التى يخضع فيه محمود الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

ووجه الدكتور فرهود إلى رئيس الأهلى عدة نصائح بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ أجراء عملية الحقن، وقال الطبيب المعالج للخطيب أن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحى الرابع.