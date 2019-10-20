شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتيه يواصل تدريباته فى تشيلى استعدادا لبطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل لاعبو منتخب الكاراتيه، تدريباتهم صباح اليوم فى تشيلى، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم التى تنطلق الأربعاء وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى . Advertisements وخاض المنتخب التدريبات رغم أحداث العنف التى تشهدها شيلى والاحتجاجات، والمظاهرات وأعمال العنف بسبب زيادة أسعار المترو، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص خلال التظاهرات التى اندلعت فى "سانتياجو" بسبب زيادة رسوم المترو. ويشارك الكاراتيه بمنتخبات الناشئين والشباب وتحت 23 سنة، بقائمة تضم 37 لاعب ولاعبة .

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