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شكرا لقرائتكم ماذا قال صالح جمعة عن تسببه فى 4 إصابات وعمليتين لضحيته بالتتش؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر جمعة عبر حسابه على تويتر تغريدة قائلا :نتمنى الشفاء العاجل للاعب الإعلاميين أحمد كمال جيلبرتو بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراتنا الودية .. وننتظر عودته أقوى وأفضل إن شاء الله.
إصابة مروعة تعرض لها لاعب الإعلاميين أحمد كمال الشهير بجلبيرتو والتي تعرض لها أثر تدخل مع صالح جمعة لاعب الأهلي فى مواجهة الفريقين الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مؤخراً.
وحصل الخليج 365 على التقرير الطبي لحالة اللاعب والذي أكد أنه يعاني من قطع بالرباط الصليبي الأمامي وقطع بالرباط الداخل وقطع بالغضروف الهلالي الخارجي واصابة بالرباط الصليبي الخلفي.
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