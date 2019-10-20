شكرا لقرائتكم الأهلى ينصح الشناوي بعدم الانشغال بعرض مانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو النادي الاهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعدم الإلتفات أو التفكير في العروض التى تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان أخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الأنجليزي التعاقد مع الحارس .

ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عدة عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الأنجليزي.

ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وان كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى بإستمرار الحارس الدولي برفقة شريف اكرام وعلي لطفي.