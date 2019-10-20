شكرا لقرائتكم شوقى غريب يتابع لاعبى الأولمبى فى الدوري ويطلب تقارير دورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وطلب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى من جهاز المعاوان ضرورة تقديم تقارير دورية عن اللاعبين المرشحين، حيث يعكف شوقى غريب وجهازه على متابعة جميع اللاعبين من خلال مبارياتهم فى الدورى.
وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
وسيرسل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس و18 لاعبا.
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