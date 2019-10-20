شكرا لقرائتكم أحمد مدبولي ممنوع من المشاركة أمام الاتحاد السكندري لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة سيحرم مدبولي من المشاركة. Advertisements ويواجه الإسماعيلى نظيره الجزيرة الإماراتى الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية. وتفوق الإسماعيلى على الجونة بهدف نظيف ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .

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