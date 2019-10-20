شكرا لقرائتكم محمد عادل يعلق على تقدم المقاولون العرب بشكوى ضد البنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن إدارة ذئاب الجبل على التقدم بشكوى تجاه محمود البنا حكم مباراة الزمالك والمقاولون والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 2/1.

وأكد عادل أن فريقه لن يتقدم بشكوي قائلا : تعبنا من أخطاء الحكام وقلنا كثيراً أن غياب المحاسبة المعلنة للحكام هو سبب الأزمة التي تواجهنا ولكن لا أحد يستجيب، الحكم تسبب في تعادل الزمالك بهدف من ركنية غير صحيحة وأشهرالكارت الأصفر للاعبي المقاولون خمس مرات بكل سهولة.

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أضاف عادل فى تصريحاته: اللاعبين أدوا دورهم قدر استطاعتهم بعضهم حقق 13 كيلو جري خلال المباراة ورغم تذبذب الأداء في الشوط الأول إلا أنهم كانوا قريبين من التعادل في الشوط الثاني.

واحتل الزمالك صدارة الدوري مؤقتا برصيد 10 نقاط فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام خلف نادي بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط.