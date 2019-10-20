شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة المصرى استعدادا لمواجهة إف سي مصر بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى المصرى قائمة الفريق لمباراة الغد أمام إف سى مصر المقرر إقامتها باستاد الجيش بالسويس .

وضمت قائمة المصرى لتلك المواجهة 20 لاعباً هم: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، كريم العراقى، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدى، عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، حسن على، مفتاح طقطق، عماد فتحى، أحمد جمعة، محمود وادى، أوستين أموتو، زياد فرج، أيمن ندا بالإضافة إلى الايفوارى شيخ موكورو والذى تُجرى محاولات لرفع الإيقاف الصادر بحقه من الفيفا، ويتوقف ضم اللاعب لقائمة المباراة على نجاح تلك المحاولات فى الفترة التى تسبق انطلاق المباراة.

فيما توجهت حافلة المصرى إلى العين السخنة، حيث سينتظم الفريق فى معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية، استعداداً لمباراته بالجولة الخامسة من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق نادى إف سى مصر فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الاثنين على ستاد الجيش بالسويس.