شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة جينيراسيون تصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، استعدادا لخوض مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
ووصل أمس، السبت، إداريو الفريق لتجهيز استقبال اللاعبين والجهاز الفنى الدين وصلوا اليوم، الأحد، إلى القاهرة، ومن المقرر أن تصل دفعة أخرى من بعثة الفريق السنغالى إلى القاهرة غدا الاثنين تضم 7 لاعبين.
ومن المقرر أن يخوض جينيراسيون تدريبه الأساسي الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء والذى يبحث فيه الزمالك عن تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة جينيراسيون تصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.