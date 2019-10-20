اخبار الرياضه

بعثة جينيراسيون تصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة جينيراسيون تصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، استعدادا لخوض مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

 

ووصل أمس، السبت، إداريو الفريق لتجهيز استقبال اللاعبين والجهاز الفنى الدين وصلوا اليوم، الأحد، إلى القاهرة، ومن  المقرر أن تصل دفعة أخرى من بعثة الفريق السنغالى إلى القاهرة غدا الاثنين تضم 7 لاعبين.

Advertisements

 

ومن المقرر أن يخوض جينيراسيون تدريبه الأساسي الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء والذى يبحث فيه الزمالك عن تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة جينيراسيون تصل القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا