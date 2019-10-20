شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ضمن قائمة الـ30 لاعبا المبدئية للمنتخب الأولمبى بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، من جهازه المعاون تقديم تقارير دورية عن اللاعبين المرشحين للقائمة النهائية للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويعكف شوقى غريب وجهازه على متابعة جميع اللاعبين من خلال مبارياتهم فى الدورى، كما طلب المدير الفنى تقريرا عن حالة اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم محمد محمود لاعب الأهلى الذى يتواجد فى القائمة المبدئية للفراعنة التى تضم 30 لاعباً، سيتم تقليصهم إلى 21 لاعباً قبل إرسال القائمة للكاف.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

ويرسل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس و18 لاعبا.