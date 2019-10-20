شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تحديد موعد انطلاق دورى مراكز الشباب النسخة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة موعد بدء الموسم الجديد من دورى مراكز الشباب 2019-2020.

Advertisements

وأكدت اللجنة أن الموسم الجديد من دورى مراكز الشباب يبدأ 27 أكتوبر الجارى بجميع المحافظات، على أن تقام المباريات يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع موعداً لإقامة مباريات الدورى بالمحافظات.

ومن المقرر أن ينتهى الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير المقبل 2020، تعقبها مباشرة إقامة دور الـ 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية فى أول فبراير 2020 وصولاً لدور الـ16 تقسم لأربع مجموعات ويأخذ الأول من كل مجموعة ليتم إقامة النصف نهائى والنهائى.