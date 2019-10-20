شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: لن نشكو محمود البنا.. تعبنا من أخطاء الحكام وغياب المحاسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن إدارة ذئاب الجبل لن تتقدم بشكوى تجاه محمود البنا حكم مباراة الزمالك والمقاولون، والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "تعبنا من أخطاء الحكام وقلنا كثيراً إن غياب المحاسبة المعلنة للحكام هو سبب الأزمة التى تواجهنا ولكن لا أحد يستجيب، الحكم تسبب فى تعادل الزمالك بهدف من ركنية غير صحيحة، وأشهر الكارت الأصفر للاعبى المقاولون خمس مرات بكل سهولة".

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، "اللاعبون أدوا دورهم قدر استطاعتهم، بعضهم حقق 13 كيلو جرى خلال المباراة ورغم تذبذب الأداء فى الشوط الأول إلا أنهم كانوا قريبين من التعادل فى الشوط الثانى".

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، خلف نادى بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط.