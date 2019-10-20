شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يستعد لبطولة العالم فى تشيلى رغم أحداث العنف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو منتخب الكاراتيه تدريباتهم صباح اليوم فى تشيلى، استعدادا لبطولة العالم التى تنطلق الأربعاء وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى. وخاض المنتخب التدريبات رغم أحداث العنف التى تشهدها تشيلى والاحتجاجات وأعمال العنف بسبب زيادة أسعار المترو، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص خلال التظاهرات التى اندلعت فى "سانتياجو" بسبب زيادة رسوم المترو. ويشارك الكاراتيه بمنتخبات الناشئين والشباب وتحت 23 سنة بقائمة تضم 37 لاعبا ولاعبة. Advertisements

منتخب الكاراتيه

الكاراتيه فى تشيلى

تدريبات منتخب الكاراتيه

تدريبات الكاراتيه

لاعبى منتخب الكاراتيه

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