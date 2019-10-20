شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد مدبولى أمام زعيم الثغر بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 28 أكتوبر الجاري بسبب الإيقاف . وحصل مدبولي علي الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة. Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الجزيرة الإماراتى المقرر لها الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية. وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .

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