شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 مواجهات ثأرية خاضها الزمالك بأفريقيا قبل جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لخوض مباراة ثأرية مع جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقرر إعادتها بعد أزمة امتناع الفريق السنغالي عن لعبها لرفضه تغيير ملعب المباراة من قبل الزمالك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لذلك.

ويخوض الزمالك مباراة ثأرية ضد بطل السنغال لسببين، الأول: لتعوض الخسارة التي تلقاها من جينيراسيون في مباراة الذهاب والتي انتهت بخسارته 2 / 1، وكذلك الرد على الأزمة التي اختلقها بطل السنغال بعد رفضه نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب وتمسكه بإقامة المباراة في المكان الذي تم إخطارهم به ورفضوا الانتقال إلى برج العرب، رغم موافقة الكاف.

مباراة الزمالك ضد جينيراسيون ليست الأولى التي يخوضها الفارس البيض بروح انتقامية بل سبق له خوض العديد من المباريات الثأرية في مشواره الإفريقي.

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