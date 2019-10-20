شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد لن يعود لمباريات الاهلي قبل ديسمبر ..إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الجهاز الطبي للأهلي أكد تحسن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق وإستجابته للبرنامج العلاجي الذي يؤديه منذ فترة إلا أن اللاعب لن يعود للمشاركة في مباريات الفريق إلا في شهر ديسمبر المقبل.
كان نيدفيد قد تعرض للإصابة بغضروف الركبة خلال مباراة الاهلي ومصر المقاصة فى ابريل الماضى وأجري جراحة الغضروف فى المانيا تحت اشراف البروفسيور الالماني فايلر.
وينتظر الجهاز الفني للأهلي تعافي كريم نيدفيد من الإصابة بغضروف الركبة من اجل عودته للتواجد ضمن الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وتشير المعلومات الواردة الاهلي إلى أن نيدفيد لن يعود للمشاركة فى المباريات قبل ديسمبر القادم خاصة وانه مازال يحتاج الى مزيد من الوقت للتعافي من أثار جراحة الغضروف واتمام برنامجه التأهيلي بنجاح.
ومن المقرر أن يعود نيدفيد بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية فى غضون شهر على ان تبدأ مشاركته بشكل تدريجي فى المباريات فى ديسمبر القادم.
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