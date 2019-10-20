شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 لاعبين يترقبون نداء البدري الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ظهور معالم القائمة الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، والذي ركز خلالها على استدعاء اللاعبين المجتهدين والذين يقدمون نتائج قوية في الدوري المصري، بخلاف اللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية ، إلا أن هناك أكثر من لاعب يمنون النفس بالانضمام لصفوف الفراعنة في المعسكرات المقبلة.

ويجتهد أكثر من لاعب خلال المباريات الحالية بالدوري لضمان التواجد في صفوف المنتخب أو العودة لتمثيل الفراعنة والحفاظ على حظوظهم في التواجد ضمن صفوف المنتخب القومي، لاسيما في ظل العدالة التي اتسمت بها اختيارات جهاز البدري، وارتكزت بشكل أساسي على أصحاب العطاء الأوفر في الملعب.

Advertisements

ولمعرفة الـ10 لاعبين الذين يترقبون نداء حسام البدري اضغط هنا