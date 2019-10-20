شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرحة المنتخب العسكرى بالتأهل لدور الثمانية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب العسكرى لكرة القدم فوزا هاما على نظيره الكندى بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم العسكرية المقامة في الصين، في الفترة من 16 وحتي 29 من أكتوبر الجاري.

وبذلك يتأهل المنتخب العسكرى لدور الثمانية بالبطولة كثانى مجموعته بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، بعد فوز المنتخب العمانى على نظيره اليونانى بخمسة أهداف مقابل هدفين

وسجل أهداف المنتخب العسكرى فى شباك كندا أحمد سمير هدفان وأبو المجد بوشا هدف.

وكان المنتخب العسكري قد تعادل سلبيا في مباراته الافتتاحية مع اليونان ثم خسر في الجولة الثانية من عمان بهدف دون رد ثم عاد ليفوز علي كندا بثلاثية دون رد .

Advertisements

وتألق محمد بسام حارس مرمي المنتخب العسكري في مباراة كندا وتصدي لأربعة أهداف محققة .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كل من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.