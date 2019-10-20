شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمرو الحلوانى موهبة عائدة للتألق عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمرو الحلونى لاعب حرس الحدود الحالى و نجم إنبى السابق فى إستعادة تألقه مرة أخرى فى الإيجينشبن ليج عبر فريقه الجديد من خلال تقديم مستويات رائعة .

عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود تصدر قائمة هدافي مسابقة الدورى الممتاز بالتساوي مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، ورمضان صبحي لاعب الأهلى برصيد 3 أهداف.

و يطمح الاعب فى إقتناص لقب الهداف هذا الموسم فى ظل رغبته القوية فى التأكيد على إمكانياته الهجومية و الفنيات القوية التى يتمتع بها .

كان الحلواني رحل عن صفوف إنبى في الفترة الأخيرة بعد الاتفاق مع مسؤولي النادي البترولي على الرحيل وانضم لحرس الحدود خاصة فى ظل العلاقة القوية التى تربطه بطارق العشرى حيث تألق من قبل تحت قيادته فى إنبى.

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و لعزيمة لدى نجم الحرس فى الصور التالية :



عمرو الحلوانى بقميص إنبى

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عمرو الحلوانى مع أصدقاؤه فى المنتخب



عمرو الحلوانى



عمرو الحلوانى



عمرو الحلوانى لحظات التركيز فى الهاتف